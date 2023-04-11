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Giriş Tarihi: 11.4.2023 11:27 Son Güncelleme: 11.4.2023 11:51

"Tutar Mısın Elimi" depremzede çocuklarla buluşuyor

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin olumsuz etkilerini en aza indirebilmek üzere hayata geçirilen "Tutar Mısın Elimi (Miras)" projesi depremzede çocuklarla buluşuyor.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Tutar Mısın Elimi depremzede çocuklarla buluşuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan proje ile depremin özellikle çocuklar üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerin hafifletilmesi, çocukların moral ve motivasyonlarının artırılması ve normalleşme sürecine sanat yoluyla katkı sağlanması hedefleniyor.

Bakanlık Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından çocuklara özel hazırlanan halk dansları ile yöresel müziklerin Türkiye'nin somut olmayan kültürel miras unsurlarından Karagöz ve Hacivat'ın anlatımlı oyununda yorumlandığı projenin ilk adresi geçtiğimiz hafta Malatyalı minikler oldu.

Malatyalı çocuklar, kendisine bırakılan mirası bulmak için kadim dostu Hacivat ile çıktığı Anadolu yolculuğunda Nasreddin Hoca, Çelebi, Tuzsuz Deli Bekir, Acem ve Laz karakterleriyle karşılaşan Karagöz'ü izleyerek Trakya, Zeybek, Kırşehir, Ankara, Burdur ve Karadeniz halk danslarını ile bu bölgelerin özelliklerini yakından öğrenme fırsatı buldu.

Gaziantep ve Adıyaman'da 17-19 Nisan; Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Adana'da ise 2-6 Mayıs tarihleri arasında çocuklarla buluşacak olan "Tutar Mısın Elimi (Miras)" adlı proje, deprem bölgesinin ardından Türkiye'nin pek çok yerinde miniklerle bir araya gelecek.

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"Tutar Mısın Elimi" depremzede çocuklarla buluşuyor
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