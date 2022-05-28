Motosiklet tutkusu Moldavyalı gencin sonu oldu

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Korkunç kazanı ardından vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık çalışanları tarafından yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kazayı öğrenen yakınları gözyaşlarına boğuldu.