Motosiklet tutkusu Moldavyalı gencin sonu oldu

Antalya'nın Aksu ilçesi Beşgöz Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada Moldava uyruklu Türk vatandaşı Cenk Sırbo yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen Ömer U. yönetiminde bulunan kamyon ile çarpıştı.
KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Korkunç kazanı ardından vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık çalışanları tarafından yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kazayı öğrenen yakınları gözyaşlarına boğuldu.
ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI
Kazanın ardından Moldava uyruklu gencin cansız bedeni Adi Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenk Sırbo'nun Belek istikametinden Kundu bölgesine gittiği öğrenildi. Öte yandan kaza sonrası yolda dağılan motosiklet parçaları ise polis ekibi eline kürek alarak temizledi. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattı.