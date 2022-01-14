Tutuklanan çocuk istismarcısı sapıkla ilgili yeni gelişme

İstanbul'un Bahçelievler İlçesi'nde sokaklarda oynayan 7-10 yaş aralığındaki çocukları takip eden 22 yaşındaki sapık Kemal K., Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği Polisleri tarafından yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Sapık Kemal K.'nın son olarak E.G. isimli 6 yaşındaki kız çocuğunu bir apartman girişine götürerek cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmıştı. İddialara göre; sapığın aynı zamanda 7 yaşındaki bir başka çocuğu da takip ederek ve bir apartmanın bodrum katına indirerek cinsel istismarda bulunduğu tespit edilmişti.

"Çocuğun Cinsel İstismarı" suçlarından kayıtları olduğu öne sürülen sapık Kemal K.'nın iddialara göre 2013, 2015, 2021 ve 2022 yıllarında toplamda 6 çocuğu istismar ettiği ortaya çıktı.