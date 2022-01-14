Haberler Yaşam Haberleri Tutuklanan çocuk istismarcısı sapıkla ilgili yeni gelişme
Giriş Tarihi: 14.1.2022 09:35 Son Güncelleme: 14.1.2022 09:38

Tutuklanan çocuk istismarcısı sapıkla ilgili yeni gelişme

EMİR SOMER EMİR SOMER
Tutuklanan çocuk istismarcısı sapıkla ilgili yeni gelişme

Sokaklarda oynayan 7-10 yaş arası çocukları apartman girişlerine götürerek ve apartmanların bodrum katlarına indirerek istismar eden ve Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği Polisleri tarafından yakalanarak tutuklanan sapıkla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İddialara göre; sapığın 2013, 2015, 2021 ve 2022 yıllarında toplamda 6 çocuğu istismar ettiği bilgisine ulaşıldı.

İstanbul'un Bahçelievler İlçesi'nde sokaklarda oynayan 7-10 yaş aralığındaki çocukları takip eden 22 yaşındaki sapık Kemal K., Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği Polisleri tarafından yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Sapık Kemal K.'nın son olarak E.G. isimli 6 yaşındaki kız çocuğunu bir apartman girişine götürerek cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmıştı. İddialara göre; sapığın aynı zamanda 7 yaşındaki bir başka çocuğu da takip ederek ve bir apartmanın bodrum katına indirerek cinsel istismarda bulunduğu tespit edilmişti.

"Çocuğun Cinsel İstismarı" suçlarından kayıtları olduğu öne sürülen sapık Kemal K.'nın iddialara göre 2013, 2015, 2021 ve 2022 yıllarında toplamda 6 çocuğu istismar ettiği ortaya çıktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Süper minili Pınar Altuğ'un selülit görünümlü bacakları olay oldu! 47 yaşındaki Pınar Altuğ ters ışık kurbanı mı?
Tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar ortaya çıktı
Son dakika: 13 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Enes Çakmak kazada hayatını kaybetmişti! Tiktok fenomeninin ardından acı bir hikaye ortaya çıktı
Son dakika: Fatih Terim Galatasaray'a veda etti! Sürpriz paylaşım: "Son imzam..."
Oyuncu Ahmet Kural hapis yatacak mı? Avukatı açıkladı!
İşte organ nakillerinde dünyayı kurtaracak Türk hekim! "Gelecekte insanın kendi hücresinden organ üreteceğiz"
Son dakika: Uzaya fırlatılan Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A'dan başarıyla sinyal alındı!
Prens Andrew'a büyük şok! Tüm kraliyet unvanları elinden alındı
YASİN SURESİ OKUNUŞU - Yasin Suresi Duası Arapça Yazılışı, Yasin-i Şerif Türkçe Anlamı, Tefsiri, Meali Ve Faziletleri Dinle
ARKADAŞINA GÖNDER
Tutuklanan çocuk istismarcısı sapıkla ilgili yeni gelişme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA