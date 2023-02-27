Tutuklanan ‘Jet Fadıl’ savunma yaptı: İnsanların mağduriyetlerini gidereceğim

Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırıldığı iddiasıyla 'Jet Fadıl' lakabıyla anılan Fadıl Akgündüz, ve bazı sanıkların 349 müştekiye yönelik "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

27 Ocak'ta görülen duruşmada Fadıl Akgündüz ve yeğeni Mehmet Salih Obut tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bugün İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Fadıl Akgündüz bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuklu sanık Mehmet Salih Obut mahkemede hazır bulundu. Bazı avukatların ve müştekilerin katıldığı davada Jet Fadıl savunmasını yaptı.

''BU YARGILAMA SONUCUNDA BERAAT EDECEĞİM''

Sanık Akgündüz, ''2013 yılında dershanelerin kapatılma sürecinde örgüt bize karşı kara propaganda başlattı. Medyada yer alan haberlerle dava yönlendirilmeye çalışıldı. O süreçte yurt dışında olmama rağmen yurt dışından geldim. Her ne hikmetse benim tutuklanacağımı da biliyorlardı. Benzer şekilde geçen celsede duruşma öncesi sosyal medyada tutuklanacağıma yönelik yaygara koparıldı ve akabinde tutuklandım. Hukuk bilen bir insanım. Bu yargılama sonucunda beraat edeceğim ve adaletin mutlaka yerini bulacağına inanıyorum. Ben ve yeğenim tutuklu olarak yargılanmamız nedeniyle bir mağduriyet yaşıyoruz. Ben bir şekilde bu süreci tamamlayıp insanların mağduriyetlerini gidereceğim. Tutuksuz yargılanmamı ve beraatımı talep ediyorum'' diyerek savunmasına son verdi.

''İYİ NİYETLİ, GÜVENİLİR VE BİLGİLİ OLDUĞUM İÇİN İMZA YETKİSİ VERİLDİ''

Diğer sanık Mehmet Salih Obut ise savunmasında bilirkişi raporundan bahsederek, ''Söz konusu MASAK raporunda da adım geçmemiştir, bilgim de yoktur. İyi niyetli, güvenilir ve bilgili olduğum için imza yetkisi verildi. Ayrıca kendisinin yeğeni olduğum için bana imza yetkisi verilmiştir. Ben bu yüzden buradayım, imza yetkim olduğu için. Bu işin çözüme kavuşması en çok beni sevindirecek bir olay olur. Dolayısıyla tutuksuz olarak yargılanmayı ve beraatımı talep ederim'' şeklinde konuştu.

ERTELENDİ

Duruşmada sanık avukatları, müvekkillerinin adli kontrol şartıyla tahliyelerini talep etti. Müşteki avukatları ise sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına, mütalaaya karşı avukatların savunma hazırlarını hazırlaması üzere süre vererek duruşmayı erteledi.