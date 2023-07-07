Tutuklanan katil zanlısı: Öldürmek istemedim

Adana'da 25 yaşındaki Sefa Can Donma ile Bora T. (42) arası borç meselesi yüzünden açıldı. Taraflar barışmak üzere bir kafede buluştu. Kafeye Bora T.'nin arkadaşı Volkan D.'de (32) geldi. Donma ile Bora T. arasında yine tartışma çıktı. Bunun üzerine Volkan D., tabancayla Donma'yı ayağından ve boynundan vurarak ağır yaralayarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan genç adam 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Polis, katil zanlısını saklandığı evde yakaladı. Katil zanlısı Volkan D., "Otururken, birden sinirlenip küfretti. Bende korkutmak için ayağına ateş etmek istedim. Arbede sırasında yanlışlıkla boynundan vuruldu. Öldürmek istemiyordum" dedi, tutuklandı.