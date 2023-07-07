Tutuklanan katil zanlısı: Öldürmek istemedim

Adana'da 25 yaşındaki Sefa Can Donma ile Bora T. (42) arası borç meselesi yüzünden açıldı. Taraflar barışmak üzere bir kafede buluştu. Kafeye Bora T.'nin arkadaşı Volkan D.'de (32) geldi. Donma ile Bora T. arasında yine tartışma çıktı. Bunun üzerine Volkan D., tabancayla Donma'yı ayağından ve boynundan vurarak ağır yaralayarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan genç adam 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Polis, katil zanlısını saklandığı evde yakaladı. Katil zanlısı Volkan D., "Otururken, birden sinirlenip küfretti. Bende korkutmak için ayağına ateş etmek istedim. Arbede sırasında yanlışlıkla boynundan vuruldu. Öldürmek istemiyordum" dedi, tutuklandı.
AYAĞINDAN VE BOYNUNDAN VURDU
Olay, 3 Temmuz günü Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı'ndaki bir kafede meydana geldi. Arkadaşlarıyla oturan Volkan D., aynı masadaki arkadaşı Sefa Can Donma'yı çıkan tartışmada ayak ve boynundan tabancayla vurdu. Donma, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Kafedekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 GÜN SONRA HASTANEDE ÖLDÜ
İlk müdahalesi yapılan Donma, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 Temmuz akşamı hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Volkan D.'yi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Adrese yapılan baskında şüpheli, 2 ruhsatsız tabancayla birlikte yakalandı.
BARIŞMAK İÇİN BULUŞTULAR
Sefa Can Donma'nın borçlu olduğu Bora T. (42) ile bir süre önce tartıştığı, tanıdıklarının araya girmesiyle barışmak için olay günü kafede buluştukları ortaya çıktı. Bora T. ile Donma'nın yeniden tartıştıkları, bunun üzerine Volkan D.'nin tabancayla ateş açtığı belirlendi.
Emniyete götürülen Dolan D., ifadesinde, "Otururken, birden sinirlenip küfretti. Ben de korkutmak için ayağına ateş etmek istedim. Arbede sırasında yanlışlıkla boynundan vuruldu. Öldürmek istemiyordum" dedi. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.