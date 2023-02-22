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Giriş Tarihi: 23.2.2023

Tutuklananların sayısı 160’a yükseldi

İLKER TURAK İLKER TURAK
Tutuklananların sayısı 160’a yükseldi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda, 564 zanlının yıkımlarla ilgili sorumluluğu saptandı. Yakalanan şüphelilerden 160'ı çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 175 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 71 şüpheli hakkında yakalama kararı, 61 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi. Başsavcılıkların talimatıyla halen 18 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 11'inin ise hayatta olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, 6 zanlının ise yurt dışında olduğu tespit edildi, 62 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Depremler sonrasında bölgede gerçekleşen 351 hırsızlık olayıyla ilgili de 282 şüpheli saptandı. Bu şüphelilerden 181'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 35 kişi hakkında adli kontrole hükmedildi. Soruşturmalar çerçevesinde 28 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 10 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 9 şüpheli ise halen gözaltında bulunuyor.

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Tutuklananların sayısı 160’a yükseldi
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