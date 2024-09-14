Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada adliyedeki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 9 şüpheliden anne Yüksel Güran (44) ve ağabeyi Enes Güran (18), amcası Fuat Güran (42), kuzeni Muhammed Kaya, yengesi Maşallah Güran (46) ile kızı Birsen Güran, (19), halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, tutuklu amca Salim Güran'ın işçileri Mehmet Selim Atasoy (40), Ramazan Atasoy tutuklandı. Narin'in annesi ve ağabeyinin 'kasten öldürme suçuna iştirak', diğer aile üyeleri ise 'delilleri yok etme ve suçluyu kayırma' suçlarından tutuklandı. Tutuklanan 9 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne konuldu. Narin Güran'ın katledilmesi olayıyla ilgili sürdürülen soruşturmada 2 Eylül'de gözaltına alınan amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından gözaltına alınan itirafçı Nevzat Bahtiyar, 11 Eylül'de tutuklanmıştı. Böylece olayla ilgili tutuklu sayısı 11'e yükseldi.