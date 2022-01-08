Tütün imalathanesine baskın... 506 kilogram ele geçirildi

İstanbul Emniyeti; Sancaktepe Mevlana Mahallesi'ndeki bir adreste kaçak tütün imalatı ve satışı yapıldığını tespit etti.

Adreste bir çuval içerisinde 337 kilogram nargile tütünü, paketlenmiş halde 169 adet nargile tütünü, 198 litre solüsyon, 23 litre nargile tütünü aroması, 43 kilogram yaprak tütün, 25 kilogram tatlandırıcı, nargile tütünü imalatında kullanılan kazan, hamur makinesi, ocak, terazi ve kıyma makinesi ele geçirildi.

Adreste ayrıca bir tüfek de bulundu. C.S.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.