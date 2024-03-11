Tütüncü’den güreşe ‘altın çağ’ müjdesi

Varsak bölgesinde Aktoprak Mahallesi'nde yapımı tamamlanan er meydanı, pehlivanların hizmetine sunuldu. Kapalı tribünü, 2 bin metrekare çayırı, soyunma odaları ve otoparkıyla Antalya'nın yağlı güreşteki başarısına yaraşır bir tesis olan Varsak Güreş Sahası, geçtiğimiz Pazar günü törenle hizmete açıldı.

GELENEKSEL VARSAK GÜREŞLERİNE ER MEYDANI

Başkan Hakan Tütüncü, törende yaptığı konuşmada Varsak bölgesinde ata sporun çok sevildiğini anımsattı. Varsak bölgesinde, son 5 yıldan bu yana geleneksel yağlı güreşlerin düzenlediğini aktaran Başkan Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü, "Güzel bir geleneğe dönüşen Varsak Güreşlerine bir er meydanı yapalım istedik. Aktoprak Mahallesi'nde tesisi yapacağımız uygun olan araziyi bulduk. Projeyi hazırladık ve geçtiğimiz yıl güreş sahasının inşaatını başlattık.

Projeyi hazırlarken sahayı biraz daha büyük yapalım istedik. Bu tesis ile Varsak'ın güreşte merkez olmasını arzu ettik. Sahaya üzeri kapalı bir protokol tribününü yaptık. Tesisin yapım maliyeti 20 milyon TL buluyor. Sahanın alt yapılarını yaptık. Portatif tribünlerin kurulabileceği alanları da hazırladık. İnşallah önümüzdeki süreçte bu tesis, dört tarafına tribün yapılarak, Türkiye'nin ve Antalya'nın en güzeli olmaya aday bir güreş sahası olacak. AK Parti Kepez Belediye Başkan adayımız Rıza Sümer Başkanımla gelecek dönemde portatif tribünlerinin yerine kalıcı tribün yapmayı planlıyoruz."

Tütüncü, Nisan ayında Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kepez Belediyesi işbirliğiyle Varsak çayırında güzel bir güreş organizasyonu düzenleyeceklerini kaydetti.

KEPEZ GÜREŞLERİ NEDEN YAPILMADI

Tütüncü, Kepez güreşlerinin yapılmamasıyla ilgili de şu açıklamayı yaptı, "Hayatım boyunca hiç yapmacık olmadım. Gönlümden, kalbimden ne geçiyorsa hep onu söyledim. Doğru bildiğim neyse hep onu yaptım. Kepez'de, güreşi kurumsallaştıralım istedim. Kurumsallık tesis ile başlıyor. Eğer güreş ile özdeşleşmiş bir tesisiniz yoksa kirada oturan bir sakin gibisinizdir. Göreve geldiğimizde Kepez'de güreşler yapılıyordu. Bu güreşlere, Hasan Doğan Stadımızda düzenleniyordu. Kepez güreşlerini 4 yıl boyunca başarılı bir şekilde sürdürdük. Ancak dördüncü yıl hiç hak etmediğimiz bir protesto ile karşılaştık. O gün 10 bin davetliye mahcup oldum. Şimdi sistem, şartlar değişti. Kepez Belediyesi olarak güreşi kurumsal bir yapıya taşımak için girişimlerde bulunduk. Varsak Güreş Sahasını da Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu görüşünü alarak, yaptık"

ELMALI'YA GÜREŞ TARİHİ MÜZESİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, güreşte yapacağı projelere ilgili şu müjdeleri verdi, "Antalya'nın altın çağında güreşi şehrin en önemli gençlik, spor, kültür ve tanıtım unsuru olarak kabul edeceğiz. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta yaptığımız proje tanıtım toplantısında özellikle Elmalı'ya ayrı bir parantez açtık. Tarihi Kırkpınar Güreşlerinden daha eski güreş etkinliğine ev sahipliği yapan Elmalı ilçemizde, Türkiye'nin en güzel güreş tarihi müzesini kuracağız. Kepez'e 13 tane müze yapmış bir belediye başkanı olarak Türkiye'nin en güzel güreş tarihi müzesini Antalya'ya kazandıracak bilgimiz, deneyimimiz mevcut.

ALTIN KİRAZ GÜREŞLERİ KURUMSALLAŞIYOR

Benim ata toprağım Korkuteli ilçemizde çocukluğumda seyrettiğim güreşler vardı. Bu Altın Kiraz Güreşlerini de Korkuteli için kurumsallaştırıyoruz. Antalya'nın tüm ilçelerindeki pehlivanlarla güreş camiasıyla kalbimizi, gönlümüzü birleştireceğiz. Böylelikle Antalya'yı güreşin merkezi yapacağız. Bizim dönemimizde Antalya Büyükşehir Belediyesi ile çalışmak isteyen hangi pehlivanımız varsa o pehlivanlarımızın hepsine belediyenin bütün imkanlarını sonuna kadar açan bir belediye başkanı olacağıma söz veriyorum. Biz de güreşin içerisine siyaset girmez. Ama biz de siyasetin içine de güreş girmez. Ata sporumuz güreşe duyduğumuz saygıdan, sevgiden dolayı güreşe yatırım yapıyoruz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden pehlivanlarımızla birlikte bir olacağız ve Antalya'yı temsil edeceğiz.

19 İLÇEYE GÜREŞ EĞİTİM MERKEZİ

Kepez ilçemizde 15 yıl boyunca spor alt yapısı benim en çok ilgilendiğim konu oldu. Bir belediye başkanının spora desteği alt yapıya ne kadar yatırım yaptığı ile ölçülür. Yağlı güreşin alt yapısı da bizim dönemimizde en önemli önceliklerimizden biri olacak. Bütün ilçelerimize yağlı güreş eğitim merkezlerini 5 yıl içerisinde kuracağız. Güreş camiamızın değerli isimlerini bu merkezlerde istihdam edeceğiz. Böylelikle yeni başpehlivanların bu topraklarda çıkmasının önünü açmış olacağız.

Başta Elmalı Güreşleri olmak üzere Antalya'nın mevcut güreş organizasyonlarını Türkiye genelinde tanıtmak, katılımı artırmak şehre bir vefa borcumuzdur. Tesis, müze, kadim güreşlerin kurumsulaşması, alt yapı ve tanıtım dedim. Bütün pehlivanların Büyükşehir Belediyesi ile çalışabileceği imkanları bulabileceğini söyledim. Güreşin içerisine siyaset, siyasetin içerisine güreşi sokmayacağımı söyledim. Bunlar güreş camiasına taahhütlerimdir. Bugüne kadar ne söylediysem yerine getirdim. Rabbim bana verdiğim hiçbir sözü tutmamış olmayı göstermedi. 1 Nisan 2024 tarihinde başlayacak olan yeni dönem, güreşin de altın çağı olacak. Pehlivanlarımız, hakemlerimiz, davulcularımızı, cazgırlarımaz, ağalarımız, federasyon temsilcilerimiz tüm güreş camiamız benim için çok kıymetlidir."

MİNİK PEHLİVANLAR VARSAK ÇAYIRI'NDA

Başkan Tütüncü, konuşmasının ardından Varsak Güreş Sahasını, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, AK Parti Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, AK parti Kepez İlçe Başkanı Mehmet Çivik, MHP Kepez İlçe Başkanı Servet Ersoy, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Antalyalı başpehlivanlar ve diğer davetlilerle, yapılan duanın ardından kurdeleyi keserek hizmeti açtı. Açılışın ardından minik pehlivanlar Varsak er meydanında gösteri maçı yaptı.

Varsak Güreş Sahası, Aktoprak Mahallesi Şehit Bülent Alkan Caddesi'nde 5 bin 517 metrekare alana inşa edildi. İnşaat çalışmaları tamamlanan güreş sahasının 627 koltuklu betonarme kapalı tribünü bulunuyor. Tesisin koltuk rengi, eski Varsak Belediyesinin kurumsal renkleri olan yeşil ve beyaz olarak seçildi. Tesisin seyirci kapasitesi, portatif tribünlerle artırabilecek. Kapalı tribünün altında ise hakem ve soyunma odalarıyla, lavabolar bulunuyor.