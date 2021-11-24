Eş zamanlı kaçakçılık operasyonu! 11 kişi yakalandı, tonlarca nagile tütünü ele geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmaya göre, teknik araçlarla izleme sonucunda şüpheliler tespit edildi. "Toplu halde kaçakçılık" suçundan arama, el koyma ve yakalama kararları çıkarıldı. Takibi yapılan 13 şüphelinin yakalanması için İstanbul'da 10, Antalya'da da 6 adrese sabah erken saatlerde operasyon yapıldı.

17,6 TÜTÜN, 66 BİN SİGARA

Şüphelilerden 11'i yakalandı. Eş zamanlı baskınlarda 17,6 ton nargile tütünü, 66 bin 100 dal dolu makaron (sarma sigara) ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 2 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.