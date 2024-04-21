Tuz Gölü pembeleşmeye başladı, turistler akın etti

Aksaray, Konya ve Ankara sınırları icerisinde bulunan ve Turkiye'nin en buyuk ikinci golu olan Tuz Golu, icerisinde barındırdığı algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge burunmeye başladı. Golun renk değiştirmeye başlamasıyla hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Ziyaretcilerin bazıları eşsiz doğal guzellik karşısında yuruyuş yaparken, kimisi de tuzlu suda cıplak ayakla yuruyerek şifa bulmak icin golu ziyaret etti. Ote yandan, bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte gole yerli turistten daha cok yabancı turistin geldiği cevredeki işletmecilerce ifade edildi.Ailesiyle Meksika'dan Tuz Golu'nu ziyarete gelen Mariela Simon ilk kez tuzdan oluşan bir gol gorduğunu ifade etti. Simon, "Sanki dunyanın başka bir yerindeymişim gibi hissediyorum, insanlar, yemek ve cevre cok guzel. Burayı gercekten cok beğendim. Normalde bu tarz bir yer gormek cok normal değil cunku burası tuz kaplı. Bence insanlar buraya gelmeli ve ziyaret etmeli" diye konuştu.