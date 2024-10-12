Tuz miktarına dikkat

Yemekleri lezzetlendiren tuz, içerdiği minareller bakımından da insan yaşamı için önemli. Ancak miktar da önemli. BBC Dünya Servisi'nde yayımlanan The Food Chain (Besin Zinciri) tuzun insan vücudunda oynadığı yaşamsal rolü ve ne kadar tuzun çok fazla olduğunu inceledi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), günlük 2 gramı sodyumdan oluşan 5 gram tuz tüketilmesini tavsiye ediyor. Bu miktar kabaca bir tatlı kaşığı kadar. Ancak küresel düzeyde ortalama tuz tüketimi neredeyse günlük 11 gram. Bu da kalp hastalıkları, mide kanseri, obezite, osteoporoz (kemik erimesi) ve böbrek hastalıkları riskini artırıyor. DSÖ, her yıl 1.89 milyon kişinin aşırı tuz tüketimi yüzünden öldüğünü tahmin ediyor. DIŞ HABERLER