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Giriş Tarihi: 5.12.2022 13:07 Son Güncelleme: 5.12.2022 13:35

Tuzak buluşma… Eve götürüp silahla gasp ettiler…

İstanbul’da kadınlı tuzak kurarak buluştukları ve bir adrese götürdükleri kişiyi silahla gasp eden üç suç ortağı yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Tuzak buluşma… Eve götürüp silahla gasp ettiler…

İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren olay Sultanbeyli İlçesi'ne bağlı Hasan Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre; H.B. isimli kişi, bir arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştığı 18 yaşından küçük Ö.Ö. ile buluştu.

Tuzak buluşma! Eve götürüp silahla gasp ettiler | Video

Ö.Ö., buluşma yerine Ö.F.B. isimli erkek arkadaşını da getirdi.

H.B.'yi bir adrese götüren Ö.Ö. ve Ö.F.B. ve söz konusu adreste bulunan İ.A., silah zoruyla H.B.'nin cep telefonunu ve mobil bankacılık üzerinden dört bin lirasını gasp etti. Üç suç ortağı da yakalandı. Olayda kullanılan tabanca, mermiler, mağdur H.B.'ye ait cep telefonu ve bir miktar para ele geçirildi. Yaşı 18'den küçük olan Ö.Ö. hakkında "Yağma" suçundan adli işlem başlatıldı. Ö.F.B. ve İ.A. ise "Yağma, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet ve Fuhuşa Teşvik" suçlarından adliyeye sevk edildi ve iki suç ortağı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Tuzak buluşma… Eve götürüp silahla gasp ettiler…
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