Tuzak canlı izle ekranı | TV8 ile Tuzak 5. bölüm canlı izle

Tuzak 5. bölüm ile ekranlara geliyor. Tv8'in bu yıl çıkardığı diziler arasında yer alan Tuzak yeni bölüm canlı yayın ekranı ile 16 Kasım 2022 tarihinde seyircileriyle buluşuyor. İşte Tuzak 5. bölüm canlı izle ekranı
TUZAK CANLI İZLE
https://www.tv8.com.tr/canli-yayin
TUZAK DİZİSİ KONUSU NE?
Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamanda bütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır. Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir...
TUZAK DİZİSİ OYUNCULARI KİM?
Tuzak dizisinin başrollerini Talat Bulut, Akın Akınözü, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu paylaşıyor. Diğer oyuncular şöyle:
Onur Durmaz (Ali), İlayda Çevik (Luna), Yağız Can Konyalı (Mete), Sıla Türkoğlu, Naz Göktan, Eylül Su Sapan, Emir Benderlioğlu, Gamze Süner Atay, Lesli Karavil, İbrahim Şahin