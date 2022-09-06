Tuzak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Set Up - Tuzak filmi bu akşam TV’de!

TUZAK FİLMİ KONUSU

Uzun süredir arkadaş olan Sonny (50 Cent), Vincent (Ryan Phillippe), ve Dave (Brett Granstaff) kendi çaplarında birer hırsızlardır. Vincent, hayatlarını yeniden kurmaları için bir iş planlar. Sonny de bu suçlu yaşamdan sıkılmış ve bırakmak istemektedir.

Grubun diğer üyesi Dave ise eşi Valerie (Susie Abromeit) ile yeni bir hayat kurmayı hayal etmektedir. Mücevher soygunu yapmayı planlayan bu arkadaş grubu, işler umdukları gibi gitmeyince birbirlerine düşman olurlar ve büyük bir yarış içine girerler.