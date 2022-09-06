Haberler Yaşam Haberleri Tuzak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Set Up - Tuzak filmi bu akşam TV’de!
Giriş Tarihi: 6.9.2022 15:38

Tuzak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Set Up - Tuzak filmi bu akşam TV’de!

Yönetmen koltuğunda Mike Gunther’ın oturduğu Tuzak filmi, bu gece Show TV ekranlarında film severlerle buluşacak. Gerilim, aksiyon ve dram türlerindeki filmin başrollerinde 50 Cent, Bruce Wills ve Jenna Dewan yer alıyor. Orijinal adı Set Up olan film, konusu ve oyuncuları ile merak ediliyor. Peki, Tuzak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Tuzak filmi konusu ve oyuncu kadrosu…

Tuzak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Set Up - Tuzak filmi bu akşam TV’de!

Senaryosunu Mike Gunther ile Mike Behrman'ın kaleme aldığı Tuzak filmi, bu gece Show TV ekranlarında olacak. 2011 yılında vizyona giren film, en sevilen gerilim ve aksiyon filmleri arasında yer alıyor. Filmi yayın akışında gören izleyiciler ise ''Tuzak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, Orijinal adı Set Up olan Tuzak filmi konusu ve oyuncu kadrosu…

TUZAK FİLMİ KONUSU

Uzun süredir arkadaş olan Sonny (50 Cent), Vincent (Ryan Phillippe), ve Dave (Brett Granstaff) kendi çaplarında birer hırsızlardır. Vincent, hayatlarını yeniden kurmaları için bir iş planlar. Sonny de bu suçlu yaşamdan sıkılmış ve bırakmak istemektedir.

Grubun diğer üyesi Dave ise eşi Valerie (Susie Abromeit) ile yeni bir hayat kurmayı hayal etmektedir. Mücevher soygunu yapmayı planlayan bu arkadaş grubu, işler umdukları gibi gitmeyince birbirlerine düşman olurlar ve büyük bir yarış içine girerler.

TUZAK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Kasım 2010'da Grand Rapids, Michigan'da gerçekleşti.

TUZAK FİLMİ OYUNCU KADROSU

  • 50 Cent
  • Bruce Willis
  • Ryan Phillippe
  • Jenna Dewan
  • Randy Couture
  • James Remar
  • Brett Granstaff
  • Yun Lee
  • Shaun Toub
  • Susie Abromeit
  • Rory Markham
  • Jay Karnes
  • Ambyr Childers
  • Omar Dorsey

.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tuzak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Set Up - Tuzak filmi bu akşam TV’de!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA