Tuzak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Set Up - Tuzak filmi bu akşam TV’de!

Senaryosunu Mike Gunther ile Mike Behrman'ın kaleme aldığı Tuzak filmi, bu gece Show TV ekranlarında olacak. 2011 yılında vizyona giren film, en sevilen gerilim ve aksiyon filmleri arasında yer alıyor. Filmi yayın akışında gören izleyiciler ise ''Tuzak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, Orijinal adı Set Up olan Tuzak filmi konusu ve oyuncu kadrosu…
Uzun süredir arkadaş olan Sonny (50 Cent), Vincent (Ryan Phillippe), ve Dave (Brett Granstaff) kendi çaplarında birer hırsızlardır. Vincent, hayatlarını yeniden kurmaları için bir iş planlar. Sonny de bu suçlu yaşamdan sıkılmış ve bırakmak istemektedir.
Grubun diğer üyesi Dave ise eşi Valerie (Susie Abromeit) ile yeni bir hayat kurmayı hayal etmektedir. Mücevher soygunu yapmayı planlayan bu arkadaş grubu, işler umdukları gibi gitmeyince birbirlerine düşman olurlar ve büyük bir yarış içine girerler.