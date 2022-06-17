Haberler Yaşam Haberleri Tuzak filmi ne zaman ve kaç yılında çekildi? Tuzak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 17.6.2022 14:27

Tuzak filmi ne zaman ve kaç yılında çekildi? Tuzak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Tuzak filmi ne zaman ve kaç yılında çekildi? Tuzak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Tuzak filmi konusu, oyuncuları gibi birçok detayla araştırma konusu haline geliyor. Seyehat esnasında bir çiftin arabasının çölde bozulmasıyla yardım arayan çiftin birbirinden ayrılması ve ardından başlarına gelen olaylar silsilesi konu alınır. Peki, Tuzak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tuzak filmi ne zaman ve kaç yılında çekildi? İşte tüm detaylar...

Tuzak filmi bu akşam Show Tv ekranlarına geliyor. Başrollerinde Kurt Russell, J.T. Walsh, Rex Linn'in yer aldığı filmle ilgili olarak akşam saatleriyle beraber araştırmalar hız kazandı. Yapıma dair detayları merak edenler Tuzak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tuzak filmi ne zaman ve kaç yılında çekildi? Sorularını gündeme taşıdı. İşte asıl adı Breakdown olan yapım hakkında merak edilenler...

TUZAK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Seyahat eden bir çiftin arabası büyük bir çölün civarında bozulur. Umutsuzca yardım bekleyen ikili yardım bulmak amacıyla birbirlerinden ayrılırlar. Yokluğun ortasında, birbirlerinden dakikalar geçtikçe daha da uzaklara doğru yol alan çift, kendilerini ne gibi sorunların beklediğinden habersizdir. Karısını çölün ortasında yitiren Jeffrey 'Jeff' Taylor, onun izinden gitmeye çabalayacaktır. U-571, Surrogates ve Terminator 3: Rise of the Machines gibi filmlerle tanınan Jonathan Mostow'un ilk ve çıkış yaptığı filmi olan Breakdown'ın başrolünde bir dönemin bolca idolize edilmiş oyuncularından olan Kurt Russell yer alıyor.

TUZAK OYUNCULARI

Kurt Russell, J.T. Walsh, Rex Linn

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Tuzak filmi ne zaman ve kaç yılında çekildi? Tuzak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
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