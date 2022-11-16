Tuzak yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? TV8 Tuzak 6. bölüm fragmanında ne oluyor?

Tuzak fragmanı yayımlandı mı, Tuzak yeni bölüm fragmanında ne oluyor gibi sorular vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Tuzak 6. bölümü ile ekranlara gelecek. Tuzak fragmnı izle ekranı ile dizinin hayranları Tv8'in yeni fenomen dizisini takip ediyor. Peki, Tuzak yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? İşte detaylar...
TUZAK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?
Tuzak fragmanı yayımlanmadı. Paylaşıldığı an haberimizi güncelleyeceğiz.
TUZAK DİZİSİ KONUSU NE?
Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamanda bütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır. Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir...
TUZAK DİZİSİ OYUNCULARI KİM?
Tuzak dizisinin başrollerini Talat Bulut, Akın Akınözü, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu paylaşıyor. Diğer oyuncular şöyle:
Onur Durmaz (Ali), İlayda Çevik (Luna), Yağız Can Konyalı (Mete), Sıla Türkoğlu, Naz Göktan, Eylül Su Sapan, Emir Benderlioğlu, Gamze Süner Atay, Lesli Karavil, İbrahim Şahin