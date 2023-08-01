Tuzdan sahada futbol maçı yaptılar

"HER TARAFIM BEMBEYAZ OLDU"

Tuzdan sahada futbol oynamanın hem yorucu hem de keyifli olduğunu ifade eden Teknik Direktör Şenol Kıyak, "Burası çim sahadan daha çok yorucu. Hem tuzla mücadele ediyorsun hem de gerçekten yorucu oluyor. Ama çok da zevkli. Düşüyorsun, kalkıyorsun, her tarafın tuz oluyor. Tuz yakar diye bir düşünce var ama yakıcı da değil. Ben de oynadım, her tarafım bembeyaz oldu. Gayet güzel ve keyifli" dedi.