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Giriş Tarihi: 26.1.2022 17:01 Son Güncelleme: 26.1.2022 17:04

Tuzla belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlarını unutmadı

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Tuzla belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlarını unutmadı

Tuzla Belediyesi yılın her günü ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı 3 çeşit sıcak yemeği, yoğun kar yağışı altında da sürdürdü. Her gün 2 bin kişilik sıcak yemek, ihtiyaç sahibi ailelerin kapısına kadar götürüldü.

İstanbul'da birkaç gündür yoğun bir şekilde etkisini gösteren kar yağışı sırasında ihtiyaç sahibi vatandaşlar da unutulmadı. Tuzla Belediyesi Aşevi'nden her gün sabahın ilk ışıkları ile birlikte dağıtıma başlanan 2 bin kişilik sıcak yemek hizmeti, kar yağışı sırasında da aksamadan devam etti. Günün ilk ışıkları ile pişirilmeye başlanan yemekler, özel olarak paketlendi. Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından kar yağışına rağmen kapı kapı dolaşılarak dağıtıldı. Ayrıca, Koronavirüs salgını nedeniyle karantinada bulunan vatandaşlar da unutulmadı. Tuzla Belediyesi ekipleri, ihtiyaç sahiplerinin yanında karantinadan dolayı evlerinden çıkamayan vatandaşlara da sıcak yemek götürdü.



Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla'da derdini dinlemedikleri hiç kimse kalmaması için gece gündüz çalıştıklarını belirterek," Özellikle birbirimize daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, aile kavramı ile birbirimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi

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Tuzla belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlarını unutmadı
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