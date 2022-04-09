Tuzla sanayi sitesindeki boya imalathanesindeki yangın korkuttu

İstanbul Tuzla'daki Kimyacılar Sanayi Sitesi Analitik Caddesi'nde boya imalathanesinde saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bahçedeki atıkların alev almasıyla başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek trafoya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına köpüklü suyla müdahale etti. Yangında fabrikada çalışan yabancı uyruklu bir kişi, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından ambulansa konularak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kimyacılar Sanayi sitesinde çıkan yangın İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangından dolayı İmalathanede hasar oluştu.