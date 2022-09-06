Tuzla’da feci kaza! 1’i ağır 2 kişi yaralandı

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından Kolbaşı, sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan Kolbaşı'nın tedavi altına alındığı, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer kamyonetteki yaralı Sedat Çetinkaya da sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Çetinkaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.