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Giriş Tarihi: 25.1.2023 06:21

Tuzla'da gece yarısı korkutan yangın

Tuzla’da bitişik nizamda çok sayıda seranın bulunduğu alanda yangın çıktı. Depo olarak kullanılan konteynerde başlayan yangın, çevredeki seralara sıçradı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

DHA
Tuzla’da gece yarısı korkutan yangın
Yangın, saat 03.30 sıralarında Aydınlı Mahallesi Bahçeler Sokak'ta, bitişik nizamda çok sayıda seranın yer aldığı alanda bulunan depoda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüdü.

Alevler daha sonra deponun etrafındaki seralara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında, depo ve bazı seralar kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı

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Tuzla'da gece yarısı korkutan yangın
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