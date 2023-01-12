Haberler Yaşam Haberleri Tuzla'da kimyasal atıktan yayılan ‘koku’ davasında karar çıktı
Giriş Tarihi: 12.1.2023 13:42

Tuzla'da kimyasal atıktan yayılan ‘koku’ davasında karar çıktı

İstanbul'un sanayi bölgelerinden Tuzla'da kimyasal atık kokusunun yayılması sonucu 97 kişinin hastanelik olmasıyla ilgili açılan davada karar çıktı. Yaklaşık 5 yıl süren davada bugün sanıklar için istenen ceza belli oldu. 3 sanık beraat ederken 7 sanık 5 yıl 5 ay hapis, 1 sanık 6 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Tuzla’da kimyasal atıktan yayılan ‘koku’ davasında karar çıktı

Tuzla'da 25 Aralık 2017 akşamı çevreye yayılan pis koku sonucu çoğu vatandaş etkilenmiş, hastanelik olmuştu. Kötü kokunun nedeniyse İSKİ tarafından kapatılan kanalizasyon sisteminden kaynaklı vidanjörler tarafından boşaltılan kimyasal atıktı. Metal ve tekstil sektöründe kullanılan iki kimyasal atığı kanalizasyona dökenlerin tespiti için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmış, 6 şirket yetkilisi ve 4 şoföre, 'Çevreyi kasten kirletmek' ve 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçlamaları yönetilmişti. 10 sanık için 6 buçuk yıla kadar hapis cezası istenirken, mühendisin ise suçu bildirmediğinden 1 yıla kadar hapsi istenmişti.

5 YILIN ARDINDAN KARAR ÇIKTI

İstanbul Anadolu 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya birtakım sanık ve müştekiler katılırken taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada Cumhuriyet savcısı verdiği mütalaada sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

SANIKLARIN CEZALARI BELLİ OLDU

Duruşma sonu mahkeme, davayı 5 yılın sonunda karara bağladı. Sanıklar Cihan Koca, Ercan Kazan, Mehmet Kazan, Murat Akın, Hazine Kuru, Mustafa Arıcan, Osman Tosun 'Çevrenin kasten kirletilmek' ve 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçlarından toplamda 5 yıl 5 ay hapse çarptırıldı. Sanık Tugay Çarkçı, aynı suçlardan 6 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Sanıklar Erol Şen, Mehmet Ali Arıcan, Rezzan Kazan hakkında beraat kararı verdi.

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Tuzla'da kimyasal atıktan yayılan ‘koku’ davasında karar çıktı
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