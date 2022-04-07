Tuzla’da komşularının kabusu olan kişinin evinde yangın çıktı: Apartman sakinleri dumandan etkilendi





OLAY YERİNDE YİNE TARTIŞMA ÇIKARDI

Yangın anında çekim yapan basın mensuplarını görünce yine tartışma çıkaran D.Ç polis ekipleriyle yine tartışma yaşadı. Polis ekipleri tarafından zor sakinleştirilen şahıs karakola götürüldü. Polis konuyla ilgili araştırma başlattı.

Yangın anında site içinde bulunan Ekrem Özçınar "Olay sahur vaktindeydi, evdeydik. Bir kadın bağırdı, yangın var, diye. Ondan sonra ben camdan baktım. Kadın kendini dışarı atmış. Ben üzerimi giyinip hemen yardıma koştum. İçeride kimse var mı diye baktım fakat dumandan dolayı içeriye girilecek gibi değildi. Çok duman vardı. Ondan sonra itfaiye geldi. Kadını dışarı da oturttum, sakinleştirmeye çalıştım. Olay böyle gelişti." dedi.