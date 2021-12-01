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Giriş Tarihi: 1.12.2021 03:09

Tuzla’da otomobil takla attı: 2 yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Tuzla’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Tuzla’da sürücüsünün kontrolünden çıkarak ağaçlık alana uçan otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan iki yaralı hastaneye kaldırıldı

Kaza, 02.00 sıralarında Tuzla Mercan Villaları mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ve sağlık ekipleri, iki kişiyi bulundukları yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerine teslim edilen 2 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Takla atan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Tuzla’da otomobil takla attı: 2 yaralı
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