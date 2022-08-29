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Giriş Tarihi: 29.8.2022 10:30

Tuzla’da park halindeki İETT otobüsü alevlere teslim oldu

Tuzla’da park halindeki İETT otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Tuzla’da park halindeki İETT otobüsü alevlere teslim oldu

Olay geçtiğimiz gün Tuzla Şifa Mahallesi'nde gece 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki İETT otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken otobüsün yolcu taşımadığı bir anda yangının çıkması faciayı önledi. Çıkan yangında İETT otobüsü kullanılamaz hale gelirken İETT otobüsünün alevlere teslim olduğu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, İETT otobüsün alev alev yandığı, vatandaşların ise o sırada yangını panikle izlediği görülüyor.

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Tuzla’da park halindeki İETT otobüsü alevlere teslim oldu
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