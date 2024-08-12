Haberler Yaşam Haberleri Tuzla'da şantiyede göçükte iki kişi can vermişti: Gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
Giriş Tarihi: 12.8.2024 11:12

Tuzla'da şantiyede göçükte iki kişi can vermişti: Gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi!

İstanbul Tuzla'da dün bir villanın alt yapı çalışmaları sırasında yaşanan göçükte 2 işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

DHA
Tuzla’da şantiyede göçükte iki kişi can vermişti: Gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi!

Tepeören Mahallesi'nde dün bir villanın alt yapı çalışmaları sırasında yaşanan göçükte 2 işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan incelemelerde, Villa inşaatında kanal döşemesi için kazı yapıldığı sırada C.Ö. ve S.İ. isimli işçilerin kanal borusu temizliği yapmak için 5 ile 6 metre yüksekliğindeki alana indikleri sırada toprak kayması meydana gelerek göçük altında kaldıkları anlaşılmıştır.

E.U. ve Ö.K. isimli kepçe operatörleri, S.A. ve K.A isimli kırıcı operatörleri olay sonrasında gözaltına alınmış, müteahhit olan şüpheli M.Z.V.'nin ise Muğla ilinde yakalama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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Tuzla'da şantiyede göçükte iki kişi can vermişti: Gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
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