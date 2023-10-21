Tuzla’da tarlada bulunan cesedin esrarı çözüldü

İstanbul Tuzla'daki boş bir arazide yarısı toprak içinde, yarısı hayvanlar tarafından deforme edilmiş şekilde bulunan çıplak erkek cesedinin sırrı çözüldü. Üzerinde herhangi bir kimlik bulunmayan ve Adli Tıp Kurumu'nda incelenen cesedin, yaklaşık 1 hafta önce dövülerek ve boynu kırılarak öldürüldüğü değerlendirildi. Cesedin, parmak izi incelemesinde poliste suç kaydı bulunan Muhammed B.'ye (41) ait olduğu anlaşıldı. Son olarak Kocaeli'nde bir takside GBT sorgusu yapıldığı saptanan Muhammed B.'nin, Kocaeli'nde son gittiği ev de tespit edildi. İddiaya göre; çevresinde hacker olarak tanınan Muhammet B. Kocaeli'nde kripto para cüzdanı açma ile ilgili görüştüğü kişilerle yaşadığı tartışmada darp edilip öldürüldü. Polisin izlemesi sırasında Muhammed B.'ye ait cep telefonunda başka bir hattın sinyal vermesi sonucu Muhammed B.'nin son görüştüğü kişilerde tek tek bulundu.Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 şüpheliyi İstanbul, Kocaeli ve Elazığ'da yaptığı operasyonlarla gözaltına aldı. Önceden suç kayıtları olduğu öğrenilen Vedat T. (40), Gürbüz A. (47), Servet P. (44), Serkan Ü. (24) ve Emrullah M. (49) adlı şüpheliler, Muhammed B.'yi tanıdıklarını ancak öldürmediklerini söylerken cinayet ile ilgili birbirlerini suçladıkları belirtildi. Hacker'lık yaptıkları tespit edilen ve kripto para paylaşımı nedeniyle çıkan kavgada cinayeti işledikleri değerlendirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.