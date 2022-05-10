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Giriş Tarihi: 10.5.2022 02:34

Tuzla'da trafoya giren kişi feci şekilde can verdi

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Tuzla’da trafoya giren kişi feci şekilde can verdi

Tuzla'da bulunan trafoya giren bir kişi elektrik çarpması sonucu feci şekilde can verdi. Vücudunun büyük bir kısmı yanan kişinin üzerinden kimlik çıkmadı

Olay, Tuzla Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde bulunan arazideki trafoda meydana geldi. İddiaya göre, akşam 23.00 sıralarında arazideki trafodan yangın ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafoya giren itfaiye ekipleri bir kişinin cenazesiyle karşılaştı. Trafoya giren kişinin elleri ve yüzü başta olmak üzere vücudunun büyük bir kısmının yandığı belirlendi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Yanarak feci şekilde ölen kişinin üzerinden kimlik çıkmadığı belirtildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri nöbetçi cumhuriyet savcısı eşliğinde bölgede uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından cenaze kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İKİ MAHALLEDE ELEKTRİK KESİLDİ

Öte yandan trafoda çıkan yangın sebebiyle Tuzla'da iki mahallede elektrik kesintisi meydana geldi. Elektrik ekiplerinin arızayı gidermenin ardından mahallelere elektrik verildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Tuzla'da trafoya giren kişi feci şekilde can verdi
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