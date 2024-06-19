Tuzla’daki fabrika yangını 7 saatte söndürüldü

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve otomobil parçaları üretilen bir fabrikada dün saat 12.50 sıralarında yangın çıktı. Geniş bir alana kurulu fabrikadaki yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangın, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki bazı fabrikalara ve ormanlık alana da sıçradı. Yangının ilk başladığı fabrikanın büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiği görülürken, patlama riski nedeniyle alevlerin yükseldiği alana görevliler dışında kimse yaklaştırılmadı. İstanbul'dan 56 araç ve 167 personel ile Kocaeli'den sevk edilen itfaiye ekiplerinin söndürmeye çalıştığı alevlere, karadan ve havadan müdahale edildi. Ormanlık alan ile 3 fabrikanın etkilendiği yangın ekiplerin yaklaşık 7 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. İstanbul Valisi Davut Gül de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.