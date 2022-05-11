Tuzla’daki patlama soruşturmasında flaş gelişme! Üçüncü şüpheli de tutuklandı!

Tuzla'da 29 Nisan günü meydana gelen faciada sanayi bölgesinde bulunan 3 katlı vernik ve boya fabrikasında yangın çıkmıştı. İstanbul Valiliği, Tuzla'daki fabrika yangınında 3 işçinin hayatını kaybettiğini, 15 işçinin de yaralandığını bildirmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler arasındaki iş yeri sahibi Mustafa Umut Bıçak ve kimyager Onur Dağdelen adli makamlarca tutuklanmıştı.

İHMALİNİN OLDUĞUNU KABUL ETMEDİ

Şüpheliler arasında bulunan firmanın başka bir çalışanı olan İlkin Günçavdı da gözaltına alınmasının ardından adliyeye getirildi. Savunmasında, 2 saat firmaya gidip denetim yaptığını belirten şüpheli, "Gözlemlerimi işverene tavsiye şeklinde sunarım. İş durdurma yetkim yoktur. Firmaya en son 5 Nisan tarihinde gittim. Bu firma dahil 15 firmaya hizmet veririm. Risk analizse bir eksiklik olduğu söylendi ama ben çalışanlara gerekli bilgiyi verdim. Sahada gezerken gerekli uyarıları da yapardık. Benim olayla ilgili ihmalim söz konusu değildir" dedi.

ÜÇÜNCÜ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Savcılıktan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli adam, Hakimlikçe 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.