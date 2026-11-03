Tuzlu Kahve bu akşam var mı, yok mu? Tuzlu Kahve yeni bölüm bilgisi

TUZLU KAHVE 10'UNCU BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Tuzlu Kahve'nin 10'uncu bölüm fragmanında ise Murat'ın Elit'e olan tavrı ve Aybüke'ye yakınlık göstermesi merak uyandırırken, Feryal'in "Kesin başka biri var" sözleri üzerine Elit'in "Benim Murat'ım öyle şey yapmaz" demesi dikkat çekti.

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