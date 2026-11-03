Tuzlu Kahve bu akşam var mı, yok mu? Tuzlu Kahve yeni bölüm bilgisi

Tuzlu Kahve'nin yeni bölüm takvimi ve son bölümde yaşanan gelişmeler izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Dizinin hayranları, Aydınoğlu ailesinin hikayesinde yaşanacak yeni gelişmeleri ve 10. bölümde izleyicileri bekleyen sürprizleri merakla bekliyor.
Tuzlu Kahve'nin yeni bölümü bu akşam Star TV yayın akışında yer almadı.
Star TV'nin bugünkü yayın akışına göre Tuzlu Kahve'nin tekrar bölümü yayınlanacak.
Tuzlu Kahve'nin 10'uncu bölüm fragmanında ise Murat'ın Elit'e olan tavrı ve Aybüke'ye yakınlık göstermesi merak uyandırırken, Feryal'in "Kesin başka biri var" sözleri üzerine Elit'in "Benim Murat'ım öyle şey yapmaz" demesi dikkat çekti.
www.startv.com.tr/dizi/tuzlu-kahve/fragmanlar/9-bolum-2-fragman
Hatun'un eve dönüşüyle ailede sular durulmaz. Derin ve Elit'in rekabeti, Murat'ın yaralanmasıyla iyice alevlenirken Candan'ın entrikaları ortalığı karıştırır. Derin ve Mehmet ise ailelerini kazanmak için birlikte harekete geçer. Ancak iki âşığın planları, aileler arasındaki yeni güç savaşlarının gölgesinde beklenmedik sınavlarla karşılaşacaktır.
Tuzlu Kahve'nin oyuncu kadrosunda Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Elit Andaç Çam, Nazlı Senem Ünal, Şeyla Halis, Gökçe Özyol ve Cengiz Bozkurt ve Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.