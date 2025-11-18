Haberler Yaşam Haberleri TV8 CANLI İZLE İSPANYA TÜRKİYE MAÇI ŞİRESİZ LİNK | A Milli Takım İspanya Türkiye Milli maçı TV8 canlı izle, kesintisiz yayında!
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçında bu akşam İspanya ile sahaya çıkıyor. Saat 22.45'de başlayacak kritik karşılaşma TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Milli takımın grup mücadelesindeki durumu ve maçın önemi nedeniyle futbolseverler maçın yayın kanalı araştırıyor. İşte TV8 canlı izle ekranı ile İspanya Türkiye milli maç yayını

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında E Grubu'nda yer alan A Milli Takım, bu akşam oynanacak İspanya maçı için sahaya çıkıyor. Saat 22.45'de TV8'den canlı yayınlanacak mücadele, grubun kritik karşılaşmalarından biri olarak görülüyor. Milli takımın alacağı sonuç merak edilirken, maçı takip etmek isteyenler araştırmalarına başladı. İşte İspanya-Türkiye maçı TV8 canlı izle linki

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında bugün deplasmanda İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 22.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.

İSPANYA-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

İspanya- Türkiye maçını aşağıdaki bağlantı aracılığı ile şifresiz naklen canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım

12:30 Zahide Yetiş'le Sence? / Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

19:45 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

22:45 İspanya - Türkiye / Canlı

01:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

