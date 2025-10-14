Haberler Yaşam Haberleri TV8 GÜNCEL YAYIN AKIŞI: 14 Ekim Salı bugün TV8'de neler var, MasterChef bu akşam var mı, milli maç hangi saate? İşte frekans bilgisi
Giriş Tarihi: 14.10.2025 19:04

TV8 yayın akışı 14 Ekim 2025 gündemdeki yerini aldı. Bu akşam MasterChef var mı, milli maç saat kaçta gibi sorularla takip edilen akış listesinde birbirinden farklı programlar yer alıyor. Televizyon izleyicisi ekran başında geçmeden öce akışı kontrol ediliyor. Peki, bugün TV8'de neler var?

TV8 yayın akışı 14 Ekim Salı araştırmalara konu olmuş durumda. Milli maçla birlikte yarışma programı ve maç değerlendirmeleri gündemde. Gürcistan karşısında mücadele edecek A Milli Takım için ekran başında yerler alındı. İşte, TV8 yayınına dair merak edilenler:

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MİLLİ MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubu kapsamında oynanacak milli maç 14 Ekim Salı günü (bugün) oynanacak. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

İşte, TV8 yayın akışı:

TV8 YAYIN AKIŞI 14 EKİM 2025

06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
21:45 Türkiye-Gürcistan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubu maçı
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım

TV8 FREKANS

UYDU

Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12356 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 7100 Ksym/s
Fec: 2/3

Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4

