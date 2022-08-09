Twitter çöktü mü? Dünyaca ünlü sosyal medya platformu Twitter'da bir sorun yaşandığı tespit edildi. Kullanıcılar uygulamanın açılmadığını ya da yavaş açıldığını belirtirken uygulamanın donduğu gözlemleniyor. Birkaç dakikadır yaşanan erişim problemi nedeniyle "Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek?" sorularına yanıt aranırken yaşanan erişim sorununun kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.