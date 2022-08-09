Haberler Yaşam Haberleri Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?
Giriş Tarihi: 9.8.2022 21:24 Son Güncelleme: 9.8.2022 21:26

Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

Ünlü sosyal medya platformu Twitter’a birkaç dakikadır erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar uygulamaya girdiklerinde uzun süre açılmasını beklerken ekranın bir süre donduğu gözlemlendi. Bu nedenle; “Twitter çöktü mü, neden açılmıyor?” sorusuna yanıt aranırken sayfa güncellenirken de beklenildiği görülüyor. Peki; Twitter neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek? İşte Twitter erişim problemi...

Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

Twitter çöktü mü? Dünyaca ünlü sosyal medya platformu Twitter'da bir sorun yaşandığı tespit edildi. Kullanıcılar uygulamanın açılmadığını ya da yavaş açıldığını belirtirken uygulamanın donduğu gözlemleniyor. Birkaç dakikadır yaşanan erişim problemi nedeniyle "Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek?" sorularına yanıt aranırken yaşanan erişim sorununun kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter'a bir süredir erişim problemi yaşandığı kullanıcılar tarafından açıklandı. Uygulamaya girerken donduğu görülürken ekranın yavaş yüklendiği ya da hiç açılmadığı gözlemlendi.

TWİTTER NE ZAMAN DÜZELECEK?

Twitter'da yaşanan erişim probleminin ne zaman düzeleceği bilinmezken resmi açıklama ise henüz gelmedi.

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Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?
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