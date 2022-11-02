Twitter mavi tik ücreti ne kadar, kaç dolar? Twitter mavi tik özellikleri nelerdir?

Twitter mavi tik ücretli olacağı, sosyal medya platformunun yeni sahibi Elon Musk tarafından duyuruldu. Hali hazırda mavi tikli kullanıcılar, "Twitter mavi tik ücreti ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. Sosyal medya platformuna ek gelir yaratmaya çalışan dünyanın en zengin insanı, bu konuda başarılı olacak mı hepimiz göreceğiz. Peki, Twitter mavi tik ücreti ne kadar olacak? İşte konu hakkında güncel bilgiler…