Twitter mavi tik ücreti ne kadar, kaç dolar? Twitter mavi tik özellikleri nelerdir?

Twitter mavi tik ücretli olacağı, sosyal medya platformunun yeni sahibi Elon Musk tarafından duyuruldu. Hali hazırda mavi tikli kullanıcılar, "Twitter mavi tik ücreti ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. Sosyal medya platformuna ek gelir yaratmaya çalışan dünyanın en zengin insanı, bu konuda başarılı olacak mı hepimiz göreceğiz. Peki, Twitter mavi tik ücreti ne kadar olacak? İşte konu hakkında güncel bilgiler…
TWITTER MAVİ TİK NE KADAR?
Elon Musk, sahip olduğu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada mavi tikin artık paralı olduğunu açıkladı. Açıklamada mavi tik almak için artık 8 dolar ödenmesi gerektiği yazıyor. Paylaşım şu şekilde:
TWITTER MAVİ TİK ÖZELLİKLERİ NELER?
Elon Musk yaptığı açıklamalarla mavi tik için 8 dolar veren kullanıcıların platformda daha uzun video ve ses paylaşabileceğini, gösterilen reklamların yarı yarıya azalacağını bildirdi.
ELON MUSK TWITTER'I NE KADARA SATIN ALDI?
Elon Musk, Twitter'ın her hissesine 54,2 dolarlık teklifle toplamda 44 milyar dolara Twitter'ı satın aldı. Elon Musk Twitter'ı satın alırken ilk iş olarak genel merkeze lavaboyla girdiğini hatırlatmakta fayda var.