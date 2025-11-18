Haberler Yaşam Haberleri TWİTTER (X) ÇÖKTÜ MÜ? 18 KASIM 2025 | "Gönderiler şu anda alınamıyor" Twitter'da sorun mu var, yavaşladı mı?
Giriş Tarihi: 18.11.2025 15:39 Son Güncelleme: 18.11.2025 16:03

TWİTTER (X) ÇÖKTÜ MÜ? 18 KASIM 2025 | "Gönderiler şu anda alınamıyor" Twitter'da sorun mu var, yavaşladı mı?

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan X (eski adıyla Twitter)'da bugün (18 Kasım 2025 Salı) öğle saatlerinden itibaren erişim sorunları yaşanmaya başladı. Platforma giriş yapmaya çalışan çok sayıda kullanıcı, akışlarını yenileyemediklerini ve "Gönderiler şu anda alınamıyor" uyarısıyla karşılaştıklarını bildirdi. Peki, Twitter çöktü mü, X neden açılmıyor?

18 Kasım 2025 Salı günü, sosyal medya kullanıcıları arasında araştırılan bir erişim sorunu yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren bazı kullanıcılar yavaşlama ve kısmi kesinti bildirimleri yaparken, öğle saatlerine doğru platforma girişlerde yaşanan sorunlar arttı. Kullanıcılar, özellikle ana sayfa akışlarını (timeline) yenilemeye çalıştıklarında belirtilen hata mesajını alıyor. X çöktü mü, Twitter neden açılmıyor konusunda araştırmalar hız kazandı.

X ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya platformunda hata bildiren kullanıcılar "Twitter çöktü mü" sorusuna yanıt aramaya başladı.

"Gönderiler Şu Anda Alınamıyor"

Platforma hem mobil uygulamalar hem de masaüstü tarayıcılar üzerinden giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, ekranlarında "Şu anda gönderiler alınamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin" mesajıyla karşılaşıyor.

TWİTTER DÜZELDİ Mİ?

Erişimin kısmen durduğu ve yavaşladığı anlar 18 Kasım 2025 Salı, öğle saatlerine tekabül ediyor.

Kullanıcılar sorunun ara ara düzeldiğini paylaşıyor. Konuyla ilgili açıklama geldi:

Cloudflare tarafından hata ile ilgili yapılan açıklamalar şöyle:

"Cloudflare dahili bir hizmet kesintisi yaşıyor. Bazı hizmetler zaman zaman etkilenebilir. Hizmeti geri yüklemeye odaklandık. Sorun giderildikçe güncelleme yapacağız. Yakında daha fazla güncelleme yayınlayacağız.

Hizmetlerin düzeldiğini görüyoruz, ancak düzeltme çalışmalarımızı sürdürdüğümüz için müşteriler normalden daha yüksek hata oranları görmeye devam edebilir.

Bu sorunu araştırmaya devam ediyoruz."

