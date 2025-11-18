TWİTTER (X) ÇÖKTÜ MÜ? 18 KASIM 2025 | "Gönderiler şu anda alınamıyor" Twitter'da sorun mu var, yavaşladı mı?

18 Kasım 2025 Salı günü, sosyal medya kullanıcıları arasında araştırılan bir erişim sorunu yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren bazı kullanıcılar yavaşlama ve kısmi kesinti bildirimleri yaparken, öğle saatlerine doğru platforma girişlerde yaşanan sorunlar arttı. Kullanıcılar, özellikle ana sayfa akışlarını (timeline) yenilemeye çalıştıklarında belirtilen hata mesajını alıyor. X çöktü mü, Twitter neden açılmıyor konusunda araştırmalar hız kazandı.
Sosyal medya platformunda hata bildiren kullanıcılar "Twitter çöktü mü" sorusuna yanıt aramaya başladı.
"Gönderiler Şu Anda Alınamıyor"
Platforma hem mobil uygulamalar hem de masaüstü tarayıcılar üzerinden giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, ekranlarında "Şu anda gönderiler alınamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin" mesajıyla karşılaşıyor.
Cloudflare tarafından hata ile ilgili yapılan açıklamalar şöyle:
"Cloudflare dahili bir hizmet kesintisi yaşıyor. Bazı hizmetler zaman zaman etkilenebilir. Hizmeti geri yüklemeye odaklandık. Sorun giderildikçe güncelleme yapacağız. Yakında daha fazla güncelleme yayınlayacağız.
Hizmetlerin düzeldiğini görüyoruz, ancak düzeltme çalışmalarımızı sürdürdüğümüz için müşteriler normalden daha yüksek hata oranları görmeye devam edebilir.
Bu sorunu araştırmaya devam ediyoruz."