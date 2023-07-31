Twitter’a reklam yasağının bilinmeyenlerini savcı SABAH’a anlattı

"YAPTIRIMLAR DEVREYE GİRER"

Sosyal ağ sağlayıcının Türkiye'de en az bir temsilci belirleme yükümlülüğü getirildiğini aktaran Ekren, "Tüm sosyal ağ sağlayıcılarına getirilmemiştir. Sadece Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla, yani en az bir milyon bir kişi olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıya bu yükümlülük getirildi. Türkiye'den günlük erişimin 10 milyondan fazla olması halinde yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı tarafından belirlenen gerçek veya tüzel kişi temsilci olarak Türkiye'de bir şube olması zorunludur. Temsilci belirlenmez ve bildirme yükümlülüğü yerine getirmediği takdirde aşamalı olarak bildirimin yapılması ve bunun sonucuna göre yaptırım verilmesi kararı çıkar. BTK'nın sosyal ağ sağlayıcıya, temsilci belirleme ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmesi için ihtar yapacaktır. Bildirimden itibaren 30 gün içinde temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi hâlinde, sosyal ağ sağlayıcıya Kurum Başkanı tarafından 10 milyon Türk lirası idari para cezası verilir. Verilen 10 milyon Türk lirası idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde bu kez 30 milyon Türk lirası daha idari para cezası verilir. İkinci kez verilen 30 milyon Türk lirası idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde Türkiye'de vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanır. Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 oranında daraltılması için Sulh Ceza Hâkimliğine başvurabilir. Bant daralmasında sosyal medya ağı kapatılmıyor. Kullanıcıların erişimine açıktır ama genel olarak banttaki daraltma oranında sitem yavaşlıyor. 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde ise; sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranına kadar daraltılması için mahkemeye başvurabilir. Yüzde 90 daraltma halinde sistemin hızı, bilgi alış verişi azalmış demektir. Daraltma oranı arttıkça yavaşlama da artacaktır. Bu durumun kullanıcıların rağbetini, ilgisinin azalacağı gösterir" dedi.