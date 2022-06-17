TYT sınavı yorumları: YKS Temel Yeterlilik Sınavı soruları nasıldı, TYT zor muydu, kolay mıydı?

TYT sınavı için milyonlarca üniversiteli adayı nefesini tuttu! 3 oturumda düzenlenen YKS sınavının ilk adımı olan Temel Yeterlilik Testi soruları, zorluk kolaylık derecesi bakımından adayların gündemine yer alıyor. Geçen yılki TYT sınavı yorumları da bu kapsamda merak edilirken, YKS Temel Yeterlilik Sınavı soruları nasıldı, TYT zor muydu, kolay mıydı soruları yanıt arıyor. İşte adayların gözünden YKS Temel Yeterlilik Sınavı yorumları ve soruların zorluk-kolaylık derecesi…
TYT SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Üniversite sınavı YKS'nin ilk adımı olan TYT sınavı 18 Haziran 2022 Cumartesi günü gerçekleşiyor. ÖSYM genelde sınav soruları ve cevap anahtarını sınav günü ya da bir sonraki gün yayımlıyor.
10 gün erişim sağlanabilen sistemde sınava girmeyen adaylar için soru ve cevapların bir kısmı açık oluyor.
Örnek bir kitapçık ve cevap anahtarı şeklinde yayımlanacak TYT sınav soruları ve cevapları Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Biyoloji, Kimya, Fizik dersleri özelinde kontrol edilebilecek.
Türkçe sorularını Ahmet Mithat Efendi hazırlamış gibiydi. #yks2021
"Türkçede niye sürekli 2 şık arasında kaldım ya #yks2021"
"#yks2021 yanlışlıkla üni kazandım galiba o ne güzel sınavdı öyle yiğidim"
"Eleyici bir sınavdı ve galiba elenenler arasında ben de varım #yks2021"
"fen hariç süper geçti bu kadar kolay beklemiyodum #yks2021"
TYT PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.
A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.
A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.