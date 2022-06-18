TYT soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM ile YKS 2022 Temel Yeterlilik Testi TYT Türkçe, Matematik, Felsefe, Coğrafya, Tarih, Fizik, Kimya, Biyoloji sınav soruları ve cevap anahtarı sabah.com.tr’de!

TYT NEDİR?

TYT, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumudur. Bu sınavlara girebilmek için öğrencilerin lise 12. Sınıf öğrencisi ya da mezunu olması gerekir. Bu sınav kapsamında öğrenciler birçok dersten sorumludur.

Bu sınav daha çok 9. ve 10. sınıflarda gördükleri derslerin konularını kapsar. Dersler kapsamında mantıksal düşünme, düşünme temelli problem çözme becerileri ve akıl yürütme becerileri test edilir.