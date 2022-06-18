TYT soruları ve cevapları bekleniyor! 2022 ÖSYM ile YKS TYT soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF ne zaman yayımlanır?

TYT soruları ve cevapları açıklandı mı, YKS sınav soru ve cevapları ne zaman yayınlanır sorusuna milyonlarca kişi yanıt arıyor. 2022 YKS sınavı AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç farklı oturum ile bu hafta sonu tamamlanıyor. İlk oturumun bugün tamamlanmasıyla birlikte YKS soru ve cevapları ÖSYM tarafından PDF halinde yayınlanacak. Peki YKS soruları ve cevapları yayınlandı mı? YKS 2022 AYT YDT TYT soru ve cevap anahtarı kitapçığı PDF ne zaman yayınlanacak? İşte YKS TYT soruları, soru kitapçığı ve cevap anahtarı ile ilgili bilgiler…
ÖSYM'nin tüm merkezi sınavlarında sınav soruları ve cevap anahtarı sınav günü ya da sınavdan bir gün sonra adayların erişimine açılıyor. Sınava giren adaylar tüm sorulara 10 gün boyunca erişebiliyor. Sınava girmeyenler ise soruların yalnızca bir bölümünü görüntüleme hakkına sahip oluyor.
ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'ye ilişkin soru ve cevapların tüm hakları Ölçme Seçme ve Yerleştirme Kurumu'na ait olduğundan bu soruların izinsiz yayılmasına izin verilmiyor. YKS soruları ve cevapları ÖSYM tarafından erişime açıldığında sabah.com.tr'de yer alacak. TYT, AYT ve YDT oturumlarının her birine ilişkin soru ve cevaplar ayrı ayrı yayınlanacak. YKS çıkmış sorularına erişen adaylar, sınav sonuçları açıklanıncaya kadar soru ve cevapları analiz ederek tahmini puanlarını hesaplayacak.
TYT oturumunun ardından YKS soru ve cevap anahtarı kitapçığı hakkında araştırmalar hız kazanıyor. Bilindiği gibi, 2022 YKS soruları ve cevapları ile adaylar, sınav puanına yönelik ön tahminde bulunabiliyor. Henüz YKS sınav soruları ve cevapları açıklanmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
YKS soruları ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağına ilişkin ise henüz bir açıklamada bulunulmadı. Adaylar ÖSYM resmi internet sayfası aracılığıyla 2022 AYT YDT TYT YKS sorularını ve cevaplarını açıklanınca görüntüleyebilecek. Soru ve cevapların kısa süre içinde erişime açılması bekleniyor.
YKS sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran Cumartesi günü 10:15'te başlayacak. Adaylar 10:00'dan sonra sınav bina ve salonlarına alınmayacak. TYT sınavında adaylara 135 dakika süre tanınacak.
YKS sınavının ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) 27 Haziran Pazar günü sabah 10:15'te başlayacak. Adaylara bu sınavda 180 dakika süre tanınacak. 13:15'te YKS sınavının ikinci oturumu sona erecek
YKS sınavının son oturumu olan Yabancı Dil Testi ise 27 Haziran Pazar günü saat 15:45'te başlayacak. Bu sınav için adaylara 120 dakika süre verilecek. 17:45'te YKS sınavının son oturumu da tamamlanacak.