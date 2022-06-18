TYT soruları ve cevapları bekleniyor! 2022 ÖSYM ile YKS TYT soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF ne zaman yayımlanır?

YKS TYT SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM'nin tüm merkezi sınavlarında sınav soruları ve cevap anahtarı sınav günü ya da sınavdan bir gün sonra adayların erişimine açılıyor. Sınava giren adaylar tüm sorulara 10 gün boyunca erişebiliyor. Sınava girmeyenler ise soruların yalnızca bir bölümünü görüntüleme hakkına sahip oluyor.

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'ye ilişkin soru ve cevapların tüm hakları Ölçme Seçme ve Yerleştirme Kurumu'na ait olduğundan bu soruların izinsiz yayılmasına izin verilmiyor. YKS soruları ve cevapları ÖSYM tarafından erişime açıldığında sabah.com.tr'de yer alacak. TYT, AYT ve YDT oturumlarının her birine ilişkin soru ve cevaplar ayrı ayrı yayınlanacak. YKS çıkmış sorularına erişen adaylar, sınav sonuçları açıklanıncaya kadar soru ve cevapları analiz ederek tahmini puanlarını hesaplayacak.

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TYT oturumunun ardından YKS soru ve cevap anahtarı kitapçığı hakkında araştırmalar hız kazanıyor. Bilindiği gibi, 2022 YKS soruları ve cevapları ile adaylar, sınav puanına yönelik ön tahminde bulunabiliyor. Henüz YKS sınav soruları ve cevapları açıklanmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.