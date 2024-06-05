TYT’de her soru altın değerinde

8-9 Haziran'da yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), üniversite adaylarına puanlarını yükseltmeleri açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Hem süre hem de soruların niteliği bakımından TYT üniversitenin kapılarını açabilecek anahtar niteliğini taşıyor. 120 sorunun sorulduğu TYT'de süre önceki yıllarda 135 dakikaydı. Bu süre 165 dakikaya çıkarıldı. Bilgi yerine adayın muhakeme yeteneğini ölçen TYT, sınavın ikinci oturuma olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) göre çok daha kolay bir sınav olacak. TYT'de alınan puan, YKS puanının yüzde 40'ını oluşturacak. Bu nedenle TYT'de her bir soru altın değerinde. TYT'de doğru çözülen her bir soru adayların başarı sıralamasını binlerce sıra öne çekebilir.Peki TYT sırasında hangi testlerde nelere dikkat etmek gerekiyor? Hangi soru tiplerinde daha dikkatli olmak gerek? Uzmanlar TYT testlerini çözerken adayların nasıl bir strateji izlemeleri gerektiğini şöyle şöyle sıraladı:Uzun paragraf sorularında soruyu okurken önemli cümlelerin altını çizmek size zaman kazandıracaktır. Bütün şıkları okumadan, soru köklerine dikkat etmeden yanıt vermeyin.Problem soruları uzun paragraflardan oluşabilir. Ancak bu gözünüzü korkutmasın. Metinleri dikkatli okuyun.Özellikle sayısal alandaki öğrenciler sosyal bilimler testinde sıkılabiliyor. Çünkü bu testte de genellikle uzun paragraf soruları oluyor. Birçok öğrenci TYT'deki bir sosyal bilgiler sorusunun matematik sorusu kadar değerli olduğunu bilmiyor. Paragraf sorularında önce soruyu, daha sonra paragrafı okuyun. Böylece paragrafı okurken sorunun yanıtını içinde arayabilir, soruyu daha kolay çözebilirsiniz.Gündelik hayatla ilişkilendirilmiş sorular bekleniyor. Soruları dikkatli okumanız ve süreye dikkat ederek bütün şıkları gözden geçirmeniz yanlış yapmanızı engelleyecektir. TYT'de güncel yaşamla ilişkilendirilmiş sorular gelebilir.