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Giriş Tarihi: 20.11.2021 14:06 Son Güncelleme: 20.11.2021 14:44

U dönüşü yapan minibüs kanala uçtu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
U dönüşü yapan minibüs kanala uçtu

Başakşehir’de u dönüşü yapmaya çalışan minibüs başka bir araca çarparak yol kenarındaki kanala uçtu. Sürücü Mutlu küçük yara almadan kurtulurken minibüste yolcu olarak bulunan yeğeni yaralanıp hastaneye kaldırıldı.

Kanala uçan araç kazası sabah 08.30 sıralarında Başakşehir Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Mutlu Küçük'ün kullandığı 52 AT 528 plakalı minibüs Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde seyrettiği sırada 34 ULP 70 plakalı başka bir minibüs trafik ışıklarının olduğu bölgeden 'U' dönüşü yapmak istedi. İddiaya göre diğer araçlara kırmızı ışık yandığını düşünen 34 ULP 70 plakalı minibüsün sürücüsü U dönüşü yaptığı sırada Mutlu Küçük'ün kullandığı minibüse yandan çarptı. Kaza sonrası savrulan 52 AT 528 plakalı minibüs yol kenarındaki kanala uçtu. Kazayı sürücü Mutlu Küçük yara almadan atlatırken yeğeni yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik ışıklarındaki kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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U dönüşü yapan minibüs kanala uçtu
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