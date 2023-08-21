Giriş Tarihi: 21.8.2023 16:26Son Güncelleme: 21.8.2023 16:26
U ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesi – U ile Başlayan Kız Kaç Tane Ve Hangileri?
Kız bebek bekleyen anne ve babaların isim araştırma süreçleri en güzel dönemler olarak biliniyor. Her ebeveyn, çocuğunun en özel, güzel ve popüler bir ismi olmasını isterken aynı zamanda anlamlı ve değişik bir isim olmasına da dikkat ediyor. Kız bebeklerine U harfi ile başlayan isimlerden koymak isteyen anne babalar ise “U ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?” sorusuna yanıt arıyor. İnternet üzerinde pek çok çeşit isim bulunurken aynı zamanda anlamları ile de birlikte yer alıyor. İşte U ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesi
ABONE OL
"U ile Başlayan Kız Bebek İsimleri" için araştırmalar, anne baba adaylarının gündeminde yer alıyor. Pek çok ebeveyn için bebek beklenilen dönemde en eğlenceli kısım isim bulma süreci oluyor. Kimi anne babalar geleneksel isimler seçerken kimileri ise modern çağa uygun ve popüler isimler arasından tercih yapıyorlar. Peki; U ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir? Bu başlık altından; U ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesi ile anlamlarına ulaşabilirsiniz.
U HARFİ İLE BAŞLAYAN KIZ İSİMLERİ
Ubeyde: Köle,kul
Ula: Birinci, şan şeref sahibi kimse
Ulca: Savaşta ele geçirilen mal, olca
Ulcay: Rastlantılarla insanlara iyi ve kötü şeyler hazırladığına inanılan şey
Ulum: Ulu, yüce olanım
Ulun:1. Büyük, ulu. 2. Temrensiz ok. 3. Buğday, arpa kökü Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
Ulviye: Yüce, yüksek, gökle ilgili
Ufuk:1. Düz arazide ya da açık denizde gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer. 2. Anlayış, kavrayış, görüş, düşünce gücü. 3. Çevre, dolay Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
Umay:Umut eden
Uraz: Şans, talih
Urçun: Kurumuş iğde dalı
Uruç: Yukarı çıkma yükselme
Usare: Özsu
Usul: Belli bir sonuca erişmek için, belli bir plana göre izlenen yol.