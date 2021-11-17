Haberler Yaşam Haberleri Ele geçirilen sahte parfümlerin değeri dudak uçuklattı
Giriş Tarihi: 17.11.2021 10:50 Son Güncelleme: 17.11.2021 11:10

Ele geçirilen sahte parfümlerin değeri dudak uçuklattı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Ele geçirilen sahte parfümlerin değeri dudak uçuklattı

İstanbul’da Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen operasyonda; piyasa değeri 51 milyon 611 bin lira olan 41 bin 289 adet sahte parfüm ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri; Fatih İlçesi'nde sahte parfüm ve sahte deodorant operasyonu düzenledi. "Merdiven Altı" olarak adlandırılan ve insan sağlığını tehlikeye düşürecek sağlıksız koşullarda sahte parfüm imalatı yapılan üç farklı adrese baskın yapıldı.

Ele geçirilen sahte parfümlerin değeri dudak uçuklattı | Video

Satılarak piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış ve piyasa değeri yaklaşık 51 milyon 611 bin lira olan 41 bin 289 adet sahte parfüm ele geçirildi.

Bir şüpheli "Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde Üretim Yapmak" suçundan ötürü gözaltına alındı. Taklitleri yapılan gerçek parfüm markaları da "Mağdur" sıfatıyla şikayetçi ve davacı oldu. Operasyonda ele geçirilen sahte parfümler, sahte deodorantlar ve diğer suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: A Milli Takım’ın Dünya Kupası umutları sürüyor! Milliler, play-off biletini kaptı! İşte muhtemel rakipler
Son dakika: Karadağ-Türkiye maçı sonrası flaş sözler! "Milli takıma yakışır, biz zoru severiz! Stefan Kuntz bu maçta Burak Yılmaz'a..."
İstanbul'a DEVRİM gibi yeni imar planı: Evler 5 katlı olacak
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
Hem küfürbaz hem dolandırıcı! Türkkan'ın Korkmaz Yiğit'i dolandırdığı ortaya çıktı!
Son dakika: Dünya Kupası Elemeleri bitti! İşte A Milli Takım'ın Play-off'taki muhtemel rakipleri...
Osmangazi Köprüsü ve İzmir Otoyolu'nda garanti aşıldı hazine kazandı
Son dakika: Ümit Karan'dan yıllar sonra Burak Yılmaz ve Fatih Terim itirafı! "Her maç kavga ederdik, Fenerbahçe maçından sonra..."
Şerif Kunt 72 yaşında yeni takımına imza attı!
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Bu iki güne dikkat! Çok sayıda il için kar ve sağanak uyarısı
ARKADAŞINA GÖNDER
Ele geçirilen sahte parfümlerin değeri dudak uçuklattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA