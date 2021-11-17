İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri; Fatih İlçesi'nde sahte parfüm ve sahte deodorant operasyonu düzenledi. "Merdiven Altı" olarak adlandırılan ve insan sağlığını tehlikeye düşürecek sağlıksız koşullarda sahte parfüm imalatı yapılan üç farklı adrese baskın yapıldı.

Ele geçirilen sahte parfümlerin değeri dudak uçuklattı | Video

Satılarak piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış ve piyasa değeri yaklaşık 51 milyon 611 bin lira olan 41 bin 289 adet sahte parfüm ele geçirildi.

Bir şüpheli "Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde Üretim Yapmak" suçundan ötürü gözaltına alındı. Taklitleri yapılan gerçek parfüm markaları da "Mağdur" sıfatıyla şikayetçi ve davacı oldu. Operasyonda ele geçirilen sahte parfümler, sahte deodorantlar ve diğer suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.