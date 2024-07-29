Üç ayda 3 milyonluk kablo çaldılar

İstanbul'un Avcılar, Küçükçekmece ve Şişli ilçelerinde, nisan ayından bu yana kendilerine inşaat işçisi süsü vererek şantiyelere giren hırsızlar 3 milyon liralık kablo çaldı. Gelen şikayetler üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri tespit etti. Avcılar ve Esenler'de 23 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken adreste bulunan ve GBT aranması çıkan 2 kişi de polis merkezine teslim edildi. Aramalarda 2 tabanca, 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 9 şüpheliden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.