Üç ayda 440 milyon dolandırdılar

Ankara'da yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle ihraç edilen banka çalışanı R.K., kurduğu suç örgütü ile bankaların kâbusu oldu. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün, paravan şirketlerde işe aldıkları kişilerin üzerine bankalardan yüklü miktarda kredi çektikleri belirlenen suç örgütüne yönelik 87 şüpheli için geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirdiği operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. 70 şüphelinin gözaltına alındığı suç örgütünün 1 numarasının eski banka çalışanı R.K. olduğu ortaya çıktı.Edinilen bilgilere göre; suç örgütünün illerde bulunan elemanları, maddi yönden sıkışık olan kişileri bularak Ankara'ya yönlendirdi. Ağlarına düşürdükleri kişileri lüks restoranda ağırlayıp otele yerleştiren örgüt, güvenlerini kazanmalarının ardından belirlenen boş ikametgâh adreslerine de kayıt yaptırıp, kurulan paravan şirketlerde çalışıyor gibi gösterdikleri kişiler üzerinden bankalardan yüklü miktarda kredi çekilmesi sağlandı. Şebekenin bu yolla 3 ayda 45 işlemle 440 milyon lira kredi çekerek kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattığı saptandı. Kredisi onaylanan kişilerden paranın yüzde 30'u alınırken, kalan kısmı bu kişilere verildi. Örgüt ayrıca bu kişilere, sisteme başkasını getirmesi durumunda yüzde 10 pay vereceğini söyleyerek yeni kişilerin sisteme dahil edilmesini sağladı. Kredi notundan dolayı kredisi çıkmayan kişileri de kurdukları paravan şirketlerde çalışıyor göstererek maaş ödedikleri, verilen maaşları da kişilerden geri aldıkları, bu şekilde yüksek miktarlarda kredi çıkmasını sağladıkları tespit edildi.