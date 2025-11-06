Haberler Yaşam Haberleri ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI: 2026 Diyanet Takvimi ile üç aylar ne zaman başlıyor, Recep, Şaban ve Ramazan Ayı hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 6.11.2025 16:30

İslam alemi için manevi arınma ve yenilenme dönemi olan Üç Aylar için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu mübarek zaman diliminin başlangıç tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı Dini Günler Takvimi ile kesinleşti. Müslümanların ibadetlerini yoğunlaştırdığı, Regaip, Miraç, Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi önemli geceleri barındıran Üç Aylar ne zaman başlıyor?

Manevi atmosferin zirveye çıktığı, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olarak bilinen Üç Aylar, Müslümanlar için adeta bir hazırlık dönemi niteliği taşıyor. Recep ayı ile başlayıp, Şaban ayı ile devam eden ve Ramazan ayı ile taçlanan bu kutlu zaman dilimi, 2026 yılında da büyük bir coşkuyla karşılanacak. Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı 2026 Dinî Günler Takvimi, Üç Ayların başlangıç tarihlerini ve bu aylara ait önemli geceleri netleştirdi.

2026 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmî takvimine göre, 2026 yılında Üç Aylar başlangıç tarihleri şöyle:

Mübarek Ay Başlangıç Tarihi
Recep Ayı Başlangıcı 21 Aralık 2026, Pazar
Şaban Ayı Başlangıcı 20 Ocak 2026 Salı
Ramazan Ayı Başlangıcı 19 Şubat 2026 Perşembe

2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Recep Ayı Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaib Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe

Şaban Ayı Başlangıcı: 20 Ocak 2025 Salı



Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Ramazan Ayı Başlangıcı: 19 Şubat 2025 Perşembe

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi

Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi

