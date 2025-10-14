Üç aylar ne zaman başlıyor? 2026 Diyanet dini günler takvimi ve Recep, Şaban ve Ramazan ayı başlangıcı

2026 yılı Üç Aylar heyecanı şimdiden İslam alemini sarmış durumda. Recep, Şaban ve Ramazan ayı tarihleri ile birlikte ibadet planlarını çıkarmak isteyen Müslümanlar kandil günlerini de ajandalarına not ediyor. Hicri takvimden hareketle miladi takvime aktarılan özel günlerde geri sayım başladı. Peki, üç aylar ne zaman?