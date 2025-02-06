Üç-beş yıl yatıp çıkamayacaklar

Pınar Gültekin olayı başta olmak üzere birçok cinayet ve suç için uygulanan haksız tahrik indirimi nedeniyle kamu vicdanını sızlatan kararlar ortaya çıkmaya başladı. Hazırlıkları devam eden ve adaletsizlik algısı yaratacak uygulamalara son vermeyi planlayan yargı paketine bu konuda da bir madde eklenmesi gündeme geldi.

CEZALAR ARTIRILACAK

AK Parti'nin önümüzdeki haftalarda Meclis gündemine taşıyacağı yargı paketi kapsamında haksız tahrik indirimi ile ilgili maddeler yeniden düzenlenecek. Müebbet hapis cezasını gerektiren bir suçu, haksız tahrik altında işleyene verilecek cezanın alt sınırı 12 yıldan 16 yıla, üst sınırı da 18 yıldan 22 yıla çıkartılacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında ise alt sınır 18 yıldan 22 yıla, üst sınır 24 yıldan 30 yıla yükseltilecek.

Yargı paketi kapsamında kamu vicdanını yaralayan iyi hal uygulamasının kaldırılması planlanıyor. Haksız tahrik indirimiyle ilgili yapılacak düzenlemeyle cezalar uyumlu hale de gelmiş olacak.

16 Temmuz 2020'de Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaybolan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin (27), 21 Temmuz'da eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından öldürülüp yakıldıktan sonra ormanlık alana gömülmüştü. Katil Avcı, 2021'de ağır müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Avcı için duruşma sürecinde, "haksız tahrik" indirimi talep edildi. Haksız tahrik indirimi mahkeme tarafından kabul edilmeyince ceza, müebbet hapis olarak verildi.